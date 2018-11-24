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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حميدة في مواجهة مرميد

حميدة في مواجهة مرميد

السبت 24 نونبر 2018 - 00:09

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1 - الموساوي امحمد السبت 24 نونبر 2018 - 00:57
شاهدت الحلقة قبل قليل و منذ تقديم مرميد علق محمود حميدة و قال : هي اول مرة في خياتي اقابل شخصا يقدمني بسلاسة و بدون تلعثم و بلغة راقية، و من تلك اللحظة عرفت بان مرميد ملكه و بان النقاش سيكون روعة و غاية في الافادة
حلقة كبيرة للذكرى مع واحد من النجوم الذين نفتقدهم
امحمد الموساوي
جامعة القاضي عياض
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