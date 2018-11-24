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كُتّاب وآراء
حميدة في مواجهة مرميد
السبت 24 نونبر 2018 - 00:09
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - الموساوي امحمد السبت 24 نونبر 2018 - 00:57
شاهدت الحلقة قبل قليل و منذ تقديم مرميد علق محمود حميدة و قال : هي اول مرة في خياتي اقابل شخصا يقدمني بسلاسة و بدون تلعثم و بلغة راقية، و من تلك اللحظة عرفت بان مرميد ملكه و بان النقاش سيكون روعة و غاية في الافادة
حلقة كبيرة للذكرى مع واحد من النجوم الذين نفتقدهم
امحمد الموساوي
جامعة القاضي عياض
حلقة كبيرة للذكرى مع واحد من النجوم الذين نفتقدهم
امحمد الموساوي
جامعة القاضي عياض
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