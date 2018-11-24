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كُتّاب وآراء
بلاك فرايداي في المغرب
السبت 24 نونبر 2018 - 16:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - abdel75 السبت 24 نونبر 2018 - 17:22
le vendredi est sacralisé chez tous les marocains sauf chez le gouverment et l'Eta marocain n'ayant aucune fierté d'appartenance et n'arrive plus à contrer cette bande de faux maçons qui ne cesse de porter atteinte à notre religion sous un silence crouard de nos dirigeants. que Dieu recompense tout un chacun ici et ailleurs.
2 - مراقب من بعيد السبت 24 نونبر 2018 - 17:34
Black Friday is a joke ... you can find way better deals on the internet.. people are really manipulated by the system
3 - elbejaadi السبت 24 نونبر 2018 - 17:36
L'ignorance fait des ravages !!! Le vendredi journée de piété devient chez les ignorants vendredi noir pourquoi la zoophobie !!!
في هدا الوقت النسبة ديال الأميين أقل من زمان أجدادنا لكن نسبت من يجهل هوية ثقافته تزاوجت كل المقاييس
في هدا الوقت النسبة ديال الأميين أقل من زمان أجدادنا لكن نسبت من يجهل هوية ثقافته تزاوجت كل المقاييس
4 - الصحراء المغربية السبت 24 نونبر 2018 - 17:38
الجمعة عيد المؤمنين و يوم عظيم عند الله و ليس بلاك و لا كرين
5 - مواطن السبت 24 نونبر 2018 - 17:38
السلام عليكم بغيت غير نعرف شكون خرج هاد black friday واش حنا ولا الغرب التفسير لي فبالي و فبال الجميع هو black friday بالعربية هي جمعة سوداء و أستغفر الله. بالخف دخلو لينا هاد الكلمات لي ولاة متداولة و هي حرام باش تقول جمعة سوداء
حسبي الله و نعم الوكيل
حسبي الله و نعم الوكيل
6 - rabat السبت 24 نونبر 2018 - 17:45
بلاك فرايداي هي بالإنجليزية، و بالعربية معناها الجمعة السوداء، الم تتساءلوا هل اختيار هذا الاسم هو مقصود، لانهم يعرفون ان الجمعة هو يوم المسلمين
7 - عبد المجيد الحمري السبت 24 نونبر 2018 - 17:47
ما معنى بلاك فرايدي ومامعنى "مُفبرَك" أعياد الله أعياد الله وا عندنا العربية ديالنا أو عندنا الدارجة ديالنا فين غادين بنا
8 - MEMEZ السبت 24 نونبر 2018 - 17:49
لماذا لا تسمونها جمعة مباركة. تب لكم. تقلدون كل شئ ولا تلبسوا ابدا قياسكم الا ما قد فٌصٍّل لكم من غيركم
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