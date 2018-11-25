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كُتّاب وآراء
زيادة كاميرات مراقبة السير
الأحد 25 نونبر 2018 - 13:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - مفسر الاحلام الأحد 25 نونبر 2018 - 13:26
بادرة حسنة لتنضيم ومراقبة السير والمخالفين وحوادث السير وحماية السائقين مايلزم هو توعية السائقين والمرة اكثر في الاعلام وكدا تتبيث كامرات بالازقة والشوارع لمراقبة السراق وتجار ومستهلكي المخدرات والاسواق العشوائية واوكار المشعودات عبدة الشيطان لضر الناس ومراقبة تجمعات المشرملين والتسامر امام المؤسسات التعليمية والشغب والتخدير والعنف شكرا هسبريس
2 - أحمد الأحد 25 نونبر 2018 - 13:27
مزيان تزويد كاميرات المراقبة باش يلتزموا الناس باحترام قوانين السير و وخاصة مراقبة الطريق السيار للحد من الإجرام. وآلله يحفظ الجميع.
3 - محمد الطيبي الأحد 25 نونبر 2018 - 13:29
كلامي فقط عن مشاريع الدولة التي تبدأ من الرأس وليس من الرجلين الدول الغربية عندما تخلق قانون توفر له حماية حقوق شعبها نحن ليس لدينا طرقات شبيهة وتخلق قوانينهم . يقول المثل وفر لي شعبك العمل المستقر لكي تحصل على المال لدفع الضرائب والرسوم . انت ميت وهم يقتلونك . الغباء بعينو هذا
4 - mohammed الأحد 25 نونبر 2018 - 13:31
نحن لسنا في حاجة إلى كامرات وإنما يلزمنا التأطير والوعي والتحسيس كما يجب أن يطبق القانون على الكل وليس البعض ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
5 - فاتن الأحد 25 نونبر 2018 - 13:39
برافو برافو برافو اي حاجة تحلب المواطن انتم السباقون لها اين المراكز الصحية لمادا لا تراقبونها بالكاميرات اين حق الواطن في المحاكم وفمراكز الشرطة وكل الادارات لمادا لا تعممون كاميرات المراقبة في كل المرافق اتقو الله فالمواطن المغربي
6 - zydoud الأحد 25 نونبر 2018 - 13:57
السلام هذا ليس حلا .الحل هو تطبيق القانون على الجميع و إصلاح علامات التشوير والطرق و العقليات ببساطة التربية هي الحل و الكمال على الله
7 - باحث عن الحقيقة الأحد 25 نونبر 2018 - 13:59
في الحقيقة المنظومة التشريعية عندنا في المغرب منظومة متطورة جدا وزيادة تطويرها امر محبوب لكن العقليات لا تساير هذا التطور سواء تعلق الامر بالمواطن او الدركي او الشرطي الساهر على مراقبة تطبيق المنظومة فالمواطن تأخذه العزة بالنفس ولا يعترف بخطأه اطلاقا ، والشرطي او الدركي يختار في احيان كثيرة ضحاياه ممن ينفذ في حقهم العقوبات ، فالمخالف الصديق او القريب او رجل السلطة لا يطبق عليه القانون مطلقا وكأن العقوبات وضعت لغيره الذي يعاني من تسلط المراقبين ويجد نفسه الوحيد الذي تمارس عليه السلطوية دون الاخرين وكأنه يؤدي عن نفسه وعن غيره
حينما اقف كدركي او شرطي ويكون المخالف اخي او ابي او قريب لي او رجل سلطة مهما علا شأنه وأسجل عليه المخالفة ويقبلها هو عن قناعة ، آنذاك نستطيع ان نثق في قوانيننا والساهرين عليها ، لكن مادامت القوانين تطبق ب باك سيدي فلا معنى لاي قانون مكتوب وانما يصبح القانون مال وجاه ..وهذا خطير جدا
حينما اقف كدركي او شرطي ويكون المخالف اخي او ابي او قريب لي او رجل سلطة مهما علا شأنه وأسجل عليه المخالفة ويقبلها هو عن قناعة ، آنذاك نستطيع ان نثق في قوانيننا والساهرين عليها ، لكن مادامت القوانين تطبق ب باك سيدي فلا معنى لاي قانون مكتوب وانما يصبح القانون مال وجاه ..وهذا خطير جدا
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