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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تنظيف مقبرة الشهداء بالرباط

تنظيف مقبرة الشهداء بالرباط

الأحد 25 نونبر 2018 - 15:06

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1 - khalid الأحد 25 نونبر 2018 - 16:36
Assalamoalikom,
Je suis fière d’entendre et de voir des actions comme celles-ci, car je ne comprenais pas jusqu’à présent pour quoi nos cimetières qui accueillent les personnes les plus chère pour nous se retrouvent dans un lieu , des délinquants, pour faire ces besoins etc, même les femmes ont peur d’aller au cimetières hors jeudi et vendredi de peur d’agressions, merci à ces bénévoles, et si quelqu’un a un e adresse Facebook pour le bénévolat , peut la mettre dessous
Vive les marocains et la jeunesse
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