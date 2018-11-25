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كُتّاب وآراء
مسيرة ضد الرعي الجائر
الأحد 25 نونبر 2018 - 22:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - البشير عزالدين الأحد 25 نونبر 2018 - 22:46
مسيرة ضد حوانيت سواسة ايضا في كافة مدن المغرب لاسيما و انهم يطبقون الربا و الغش و الزيادات اللامشروعة و الانقاص من وزن السلع...كفانا من الحقد و العنصرية و النعرات العرقية الطائفية السهلة المدمرة لان الخاسر هو الشعب المغربي...
2 - العلم المغربي الأحد 25 نونبر 2018 - 22:47
حشومة عليكم تحملوا علم غير العلم الوطني... دليل قاطع بانكم تسعون إلى التفرقة.... مع العلم أن امي أمازيغية...
3 - Seddam الأحد 25 نونبر 2018 - 23:01
منذ زمن طويل و نحن ندين و بأشد العباراة اعتداء الرعاة على أملاك الفقراء و تدمير محاصيلهم من أرگان و زيتون و محاصيل أخرى التي تعد مصدر عيش بعض سواسة الوحيد، و يستعمل الرعاة كافة أساليب الرعب من سياراة الدفع الرباعي و أسلحة نارية و أسلحة بيضاء و هراواة إلى غير ذلك لإرهاب السكان و الإعتداء عليهم و على ممتلكاتهم و وصل الأمر إلى القتل مستغلين في ذلك نفودهم لأن أغلب الإبل و المواشي تعود إلى شخصيات نافذة كما استغلوا تهاون وزارة الداخلية التي لم تحمي ممتلكات الناس و كذلك وزارة الفلاحة التي لم تضع قانونا ينظم خاصا بالرعي و الرعاة الرحل،و هذا التهاون دفع الكثيرين مثل عصيد و الدغرني إلى الخروج من جحورهم و الركوب على المشكل لإشعال فتيل التفرقة بين سواسة و العرب.
4 - مواطن عادى الأحد 25 نونبر 2018 - 23:05
حداري حداري اهل سوس معروفين بالصبر ثم الصبر 60% من سواسة من طبقات ميسورة بدون دعم خارجي الفهم يفهم
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