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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نساء يطالبن بالمساواة

نساء يطالبن بالمساواة

الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 01:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغترب الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 01:49
هاذ لعيلات مبقاوش يحشمو المساله حسم فيه الله سبحانه وتعالى بنص قراني لا مبدل لكلمات الله اتقوا ربكم اللذي خالقكم من تراب
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