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كُتّاب وآراء
تغير طعم مياه الشرب بطنجة
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 15:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Hassan Sima الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:23
ما أثار إنتباهـي تلك الشابة التي تظم صوتهـا إلى باقي المتظررين لگن يبدو أنهـا بنت للهـا علي وتواضعت الشرگة المگلفة بتوزيع الماء گان عليهـا الإعتظار من المتظررين وإصدار توضيحات الأمر مؤسف گأن المواطن حشرة
2 - بيجيدي سابق الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:29
المسؤول الببجيدي سمعتو في واحد التصريح مافراسو مايتعاود بحالهم كاملين وصافي. الجملة العجيبة التي كان يرددها كبيرهم
3 - امازيغ سوسي الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:36
ليس طنجة فقط ولكن اكادير ايضا . مرات عديدة يتغير طعم الماء و تكون له راءحة غريبة . ولكن ما هو الغريب في الامر فالبلاد كلها دات طعم وراءحة غريبة .
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