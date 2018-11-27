24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "ممارسات شاذة" ترافق احتفالات أضرحة مغربية في المولد النبوي (5.00)

  2. إكراهات ضريبية وممارسات غير شرعية تحاصر أطباء الأسنان بالمغرب (5.00)

  3. متطوعون يطلقون مبادرة "زيرو جائع" في تيفلت (5.00)

  4. "ميكومار" تتولى جمع نفايات ساكنة "دار الضمانة" (5.00)

  5. رصيف الصحافة: شرطة المرور تتدرب على قياس الكحول عند السائقين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تغير طعم مياه الشرب بطنجة

تغير طعم مياه الشرب بطنجة

الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 15:40

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Hassan Sima الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:23
ما أثار إنتباهـي تلك الشابة التي تظم صوتهـا إلى باقي المتظررين لگن يبدو أنهـا بنت للهـا علي وتواضعت الشرگة المگلفة بتوزيع الماء گان عليهـا الإعتظار من المتظررين وإصدار توضيحات الأمر مؤسف گأن المواطن حشرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - بيجيدي سابق الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:29
المسؤول الببجيدي سمعتو في واحد التصريح مافراسو مايتعاود بحالهم كاملين وصافي. الجملة العجيبة التي كان يرددها كبيرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
3 - امازيغ سوسي الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:36
ليس طنجة فقط ولكن اكادير ايضا . مرات عديدة يتغير طعم الماء و تكون له راءحة غريبة . ولكن ما هو الغريب في الامر فالبلاد كلها دات طعم وراءحة غريبة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.