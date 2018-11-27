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كُتّاب وآراء
وقفة مع سائق قطار بوقنادل
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 15:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - عبد السلام الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:05
حسبيا الله ونعم الوكيل كرهتونا في هد البلاد ياربي ألطف بنا
2 - mre الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:09
للأسف المحاكم الدولية هي الوحيدة القادرة على ردع المتسلطين من خدام الدولة لانهم بكل بساطة يحتقرون الشرطة و الدرك و القضاء حتى و لو كان نزيها. لو توفي في الحادثة 10 أمريكيين مثلا لما اختفت التسجيلات بل سيختفي الخ....ا
3 - sellam souiri الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:18
Naïf celui qui croit qu’il existe un système judiciaire dans ce pays.
La loi est faites Uniquement our la répression des citoyens normaux
La loi est faites Uniquement our la répression des citoyens normaux
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