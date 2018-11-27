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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وقفة مع سائق قطار بوقنادل

وقفة مع سائق قطار بوقنادل

الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 15:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد السلام الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:05
حسبيا الله ونعم الوكيل كرهتونا في هد البلاد ياربي ألطف بنا
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9
2 - mre الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:09
للأسف المحاكم الدولية هي الوحيدة القادرة على ردع المتسلطين من خدام الدولة لانهم بكل بساطة يحتقرون الشرطة و الدرك و القضاء حتى و لو كان نزيها. لو توفي في الحادثة 10 أمريكيين مثلا لما اختفت التسجيلات بل سيختفي الخ....ا
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8
3 - sellam souiri الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:18
Naïf celui qui croit qu’il existe un système judiciaire dans ce pays.
La loi est faites Uniquement our la répression des citoyens normaux
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4
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