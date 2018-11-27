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كُتّاب وآراء
مئوية الشيخ زايد آل نهيان
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 15:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - الزمن الجميل الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:25
الله يرحم الشيخ زايد ال نهيان هو والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله وكل واحد سعى الى الخير والمحبة بين الشعوب وعدم المس بتوابث الامة في نصر المغلوب والوقوف ضد العدوان والالتفاف حول قضاياها المصيرية الدينية والدنيوية ....هؤلاء فعلا كانوا يحبون المغرب وملك المغرب واهل المغرب وفعلا كانوا يلقون نفس الحب من لدن كل المغاربة
2 - rida jouaidy الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:36
الله ارحمو ويسكنه فسيح جناته خير في كل مكان
3 - الخميس الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:46
رحم الله الشيخ زايد وأسكنه فسيح جنانه إنه حقا من طينة الكبار، كان رحمه الله من كبار أصدقاء المغرب.
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