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كُتّاب وآراء
الأمير رشيد والإمارات
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 18:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبدالله الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 18:32
تبارك الله او الله يحفظ عاءلتنا الملكية ويحفظ مغربنا وجميع المغاربة الاحرار .
سبحان الله فكرتي حلق السمو الملكي في ملكنا رحمه الله الحسن التاني وتأسف قلبي لمماته لانه كان ملكا عبقريا يحسب له الف حسابا .
كون غير كانت دولة الامارات هي جارتنا مع الأسف طحنا غير في عدو حقود وحساد عقدته هي المغرب. هادشي لي عطا الله ما عندنا ما نديرو الله يضربهم بشي عصا سحرية اي تفاكو معنا او يشوفو ليهم شيء اخر.
سبحان الله فكرتي حلق السمو الملكي في ملكنا رحمه الله الحسن التاني وتأسف قلبي لمماته لانه كان ملكا عبقريا يحسب له الف حسابا .
كون غير كانت دولة الامارات هي جارتنا مع الأسف طحنا غير في عدو حقود وحساد عقدته هي المغرب. هادشي لي عطا الله ما عندنا ما نديرو الله يضربهم بشي عصا سحرية اي تفاكو معنا او يشوفو ليهم شيء اخر.
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