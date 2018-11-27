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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الإمارات ووحدة المملكة

الإمارات ووحدة المملكة

الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمد الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:37
من الدول الخليجية التي يرتاح اليها المغربي نجد الامارات العربية .
فهذه الدولة تحظى باحترام جميع المغاربة وينظرون اليها بعين الثقة ولمودة .
سبحان الله.
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2 - محمد الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:43
لم اعد اهتم لهم بعد خدلانهم المغرب في التصويت .نحن ابناء الجالية المغربية كنا ندافع بشراسة هي السعودية والخليج عموما لان سمعتهم ليست على ميرام الكل يرى فيهم ابار للنفط ويحتقرونهم كنا نحاول الدفاع عنهم اليوم ما عدنا نبالي بهم المغاربة شعب محب كريم مضياف ان انت أكرمته اكرموك وان خدلتهم جعلوك وراء ظهورهم والله ولو هاجمتهم إيران ما ساندناهم الشعب لايرحب بكم فاقعدوا في صحراىكم
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