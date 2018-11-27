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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأميرة أستريد في الرباط

الأميرة أستريد في الرباط

الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بوسيف الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:39
قال:" اﻷنفتاح على اللغة الفرنسية" يعنى محو ما تبقى من اللغة العربية,ما دام كل شيئ بالفرنسية ومن لا يعرفها فلا مجال لاشتغاله.
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