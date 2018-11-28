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كُتّاب وآراء
معاناة متشرد في البيضاء
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 15:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - قلبي معك الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:03
ها اللي خاص من يعتتي به ...المحسن اللي بغا يدير الخير يديرو فهذا...يوجد لو محل يخدم فيه ; بيت يأوي إليه...ما شي يبني مسجد يفتح لدقائق معدودات وهذا ومن مثله يبيتون في العراء. ايهما أولى بالاحسان هذا الحي الذي يبحث عن الكرامة أم الميّت وابنه أو حفيذه الشيخ الخانز فلوس الذي يتقلب في النعيم الدنيوي كيف يشاء ؟
2 - Hassan Sima الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:03
خدم هـو الأول عاد شوف الزواج راه مأساتونا واحدة تختلف من شخص لآخر
3 - just be الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:11
يجب على وزارة الداخلية ان تحل مشكل بطاقة التعريف لهذه النوعية من المواطنين. انا شخصيا اعرف متشردا دائما مشكلته لولوج سوق العمل هو اشتراط المشغل لبطاقة التعريف. مع انه فعل المستحيل للحصول عليها ولكن ادارة الداخلية تشترط شهادة السكنى. يجب ايجاد حل. ترك الامر على ماهو عليه لن يزيد الا في معدلات الجريمة.
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