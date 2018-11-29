24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/11/2018
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:09
|13:21
|16:00
|18:23
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- حسابات فيسبوكية مزيفة
- داء "السيدا" يفتك بـ20 ألف مغربي .. ونشطاء يشْكون شُح التمويل
- الجامعة تنعش خزينة الحسنية وطنجة بـ52 مليون
- مؤسس "علي بابا" ينضم إلى "الشيوعي الصيني"
- الأمن الإسباني يوقف مغربيا أجبر ابنته على الزواج
داء "السيدا" يفتك بـ20 ألف مغربي .. ونشطاء يشْكون شُح التمويل (5.00)
"غلوبال العالمية" تتوج هسبريس كأفضل جريدة إلكترونية لـ2018 (5.00)
المملكة تتراجع في "الازدهار" باحتلال المرتبة 103 ضمن مؤشر عالمي (5.00)
- شركات المحروقات تخفض أسعار البنزين والغازوال بنصف درهم - (139)
- التوفيق يدعو المحسنين المغاربة إلى ترميم وإصلاح المساجد المغلقة - (135)
- الجزائر تشيّد سياجا جديدا على طول الحدود مع البلدان المغاربية - (123)
- "غلوبال العالمية" تتوج هسبريس كأفضل جريدة إلكترونية لـ2018 - (94)
- حقوقيون يُنادون بالمساواة في الإرث .. والرميد: ليست قضية خلافية - (91)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تتويج هسبريس
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 23:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سعيد من بريطانيا الخميس 29 نونبر 2018 - 00:35
أحسن جريدة إلكترونية في المغرب 1000 مبروك هسبريس
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1