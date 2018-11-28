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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غضب الأطباء

غضب الأطباء

الأربعاء 28 نونبر 2018 - 19:57

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أطباء منزوعي الرحمة. الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:19
بل يجب أن يغضب المغاربة على الأطباء ،لأنهم لا يهتمون بهم كثيرا.
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