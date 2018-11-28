24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/11/2018
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:38
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- حسابات فيسبوكية مزيفة
- داء "السيدا" يفتك بـ20 ألف مغربي .. ونشطاء يشْكون شُح التمويل
- أوجار يُوضح حقيقة تنقيل مسؤول بالوزارة لزوجته
- رصيف الصحافة: جبهة البوليساريو تدشن منشآت في أمهيريز وتفاريتي
- البحرية الملكية تنقذ 103 مرشحا للهجرة السرية
داء "السيدا" يفتك بـ20 ألف مغربي .. ونشطاء يشْكون شُح التمويل (5.00)
رصيف الصحافة: جبهة البوليساريو تدشن منشآت في أمهيريز وتفاريتي (5.00)
"غلوبال العالمية" تتوج هسبريس كأفضل جريدة إلكترونية لـ2018 (5.00)
المملكة تتراجع في "الازدهار" باحتلال المرتبة 103 ضمن مؤشر عالمي (5.00)
أطباء يتوشَّحُون بالسواد حداداً على وضعية القطاع الصحي بالمغرب (5.00)
- التوفيق يدعو المحسنين المغاربة إلى ترميم وإصلاح المساجد المغلقة - (134)
- شركات المحروقات تخفض أسعار البنزين والغازوال بنصف درهم - (128)
- الجزائر تشيّد سياجا جديدا على طول الحدود مع البلدان المغاربية - (112)
- "غلوبال العالمية" تتوج هسبريس كأفضل جريدة إلكترونية لـ2018 - (94)
- عسكري جزائري: صمت "المرادية" مقبول .. ومبادرة المغرب "مبهمة" - (89)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دعم المعهد العالي للقضاء
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:02
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - sellam souiri الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:21
Le système judiciaire tel qu’il est défini par les instances internationales spécialisées n’existe pas dans le pays.
Une refonte globale s’impose dans un climat de démocratie inexistante elle aussi.
Une refonte globale s’impose dans un climat de démocratie inexistante elle aussi.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1