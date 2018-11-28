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كُتّاب وآراء
الرميد والمساواة في الإرث
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
1 - bouaazza الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:55
Dites aux "domestiqués de la culture judéo-chrétienne "si vous voulez imposer vos fantasmes 1) ça sera avec des armes 2) vous prenez le risque ou bien vous réussissez ou bien on vous bottera le postérieur en dehors du Maroc
2 - Tetuani الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:04
Religion business are flourishes with this kind of people!! This is a shame!!
3 - Jamal suede الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:06
لاحولة وإلا قوة الا بالله العلي العظيم ، لم يعد لنا مشكل في المغرب سوى التعدد والإرث اصبحتم تجادلوا الله في شرعه كما ولو أنكم ادرى بالمخلوق من الخالق . أم ان عدوى تونس وصلتكم كما قالها احد الأئمة في فرنسا انتظرو عدوى جدال شرع الله في جميع الدول الإسلامية . عندما نترك سياسين يناقشون القران فهدى اعلان على اننا لسنى بدولة إسلامية لان في الدستور دين الدولة هو الإسلام ، قبل ما تجادلوا الله في شرعه ، حلوا مشاكل الصحة التعليم العمل الحريات المكبوتة السكن ووووو هناك آلاف من المشاكل الفرعونية التي لم تناقش أبداً يوم ما ، نهب أموال الشعب اين الثروة ؟ لمدا لم يخرج علينا مسؤول كي يجيب عن هده الأسئلة أم ان الله وكتابه وشريعته اسهل عليكم ان تتجادلون فيها ، الله صبر على فسقكم كثير واعلموا ان بطشه شديد في الدنيا وعذابه اليم يوم لا ينفع مالكم ولا منصبكم ولا جاهكم ، اللهم أني بريء من حكامنا الا يوم الدين
4 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:07
من يرغب في المساوات في الارث ما بين الرجل والمراة فليغادر بلاد المغرب ويبدل جنسيته يذهب الى تونس او غيرها . {يريدون أن يبدّلوا كلام اللّه} لا تغيير لكلمات الله كل هذا الرجال في هذه الجمعيات يكافحون من أجل قضية المرأة وليس في صالح الرجل . وتدفع من بعض الدول الغربية التي ليس لها علاقة مع قوانين الشرعية الاسلامية
5 - الخلافية الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:11
خليفة خلف الله خلف خلاف المحامي هههههه
تعليق غير لائق
-10
6 - bouthirit الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:15
دير انت الحيلة مع الله . اما حنا خلينا للدكر متل حظ الانتيين. وما تقيسش الارت راه خط أحمر. بحالك الي خرجو على البلاد انا بالله اوبشرع بكم غاتخرجوا على اولادنا. لن نتسامح مع تمرير القوانين بدون استشارة الشعب بأكمله. في كل ما من شأنه أن يغير قيم وتشريعات الدين الإسلامي بما في دلك الارت والزواج المتلي.
7 - arhal الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:26
لا يمكنني ان اكره هدا الشخص أكتر مما أكرهه . كمسؤول حكمومي طبعا
8 - رياض الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:34
يوصيكم الله في اولادكم، للذكر مثل حظ الانثيين. صدق الله العظيم، اتقوا الله يا عباد الله، فخرق ايات الله كمن يقذف بدين الله الى الهاوية لن تقوم لكم بعدها قتئمة
9 - farida الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:36
نحن المغاربة الاحرار لا نطالب باكثر من احترام مقتضيات دستور البلاد حيث ينص علي ان المغرب بلد اسلامي وارتضي لنفسه العيش في كنف هذا الدين الحنيف في منظومته الاسرية والاجتماعية وغيرها. هؤلاء الذين يريدون ان يدبروا انقلابا علي منظومتنا الاخلاقية،يحتم عليهم التسليم لارادة الاغلبية الساحقة.وان لم يعجبهم الحال فارض الله رحبة فايجربوا تلك الاوساط الدولية المتفسخة التي تحرضهم، هل تقبل بهم في مجتمعاتها.
10 - جواد الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:37
أقول للذين يتطاولون على قسمة الإرث، (أأنتم أعلم أم الله)، مشكلتكم أنكم تظهرون فهمكم للواقع وتحولات المجتمع لكن تحليلكم محدود جدا، فارغ من المنطق والإستدلال، لكن بتطاولكم فأنتم تعتبرون أن الله قد حكم ظلما على النساء. عموما فالمساواة التي تنادون بها لا تخدم المرأة، فالدين ينبني على العدل، وتذكروا دائما (أأنتم أعلم أم الله).
11 - Azzedine الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:37
لانقاش في شرع الله يهديكم طبقو شرع الله وسترو النتيجة
12 - Omar33 الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:39
tout ce qui sort de sa bouche est nul Du gâchi ce ministre
13 - محمد عامر الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:39
تونس هذه لا يخرج منها الا الشر منها انطلق ما يسمى بالربيع العربي منها انطلقت حقوق المراة ومنها انطلقت المساواة في الارث ومنها ايضا سياتي حق زواج الشواذ.....الخ
14 - باغي نعرف الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:40
لعنة الله على كل من يحاول تغيير شرع الله والتحايل على النصوص الشرعية القطعية الإسلامية...... اعترفوا واعلنوا انكم علمانيون مختبؤون وراء الاسلام
15 - maghreby الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:43
المرجعية الدولية لا تحترم و لا تتوافق مع الدستور المغربي والخصوصيات المغربية و الثوات الوطنية في القضايا الخلافية. لان المرجعية الدولية تستند في هذه القضايا الخلافية الى الفكر الليبرالي او المرجعية الليبرالية. الحل هو الاجتهاد في هذه القضايا داخل اطار يوافق المجتع و المرجعية الوطنية.
16 - abdo الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:48
من يريد المساواة في الارث فليلجأ الى سورة النساء .اما بالنسبة لهاذ الحقوقيون اخافهم ان يسقطونا في العلمانية واتوخى دالك
17 - مواطنة غاضبة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:48
المساواة في الإرث حرام تطبق حسب شرع الله ..اذا طبقت على الورثة من غير وجب الشرع ستقوم القيامة والعائلات تتقاتل مع بعضهم الاخوات مع اخوانهم وووو وتتسبب في العداوة بينهم اتقوا الله يا عباد الله ولا تهتموا بما يقولونه الحقوقيين للي مموليين من طرف الاعداء ..... عوض مقاطعة سنطرال قاطعوا الحقوقيين ....احنا مسلمين وطنيين . اوفياء لوطننا وملكنا.شعارنا الله الوطن الملك..
18 - rachid الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:57
على الغيورين على دينهم أن يكونوا بالمرصاد لهؤلاء المفسدين الذين يسعون جاهدين أن تشيع الفاحشة والكفر والتفرقة في المجتمع.وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يبرز أهمية التدافع بين المصلحين والمفسدين :”..فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا”.
19 - مهاتما غاندي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:58
اصلاح اساس في العلاقة بين الرجل و المراة في هذا المجتمع سيفرض نفسه عاجلا او اجلا و يتمثل في تقسيم الارث بالتسىاوي، منع التعصيب، اعادة النظر جذريا في مفهوم القوامة بحيث ينفق الزوجان العاملان على الاسرة و يتحملان المسؤولية المالية سويا...في انتظار هذا الاصلاح الذي يحق العدل و يرفع الغبن عن الجنسين ها العار اجيو نعطيو امهاتنا و اخواتتنا غير ديك البركة لي اعطتهم الشريعة!
20 - المتتبع الأربعاء 28 نونبر 2018 - 23:02
اذا كنا دولة اسلامية فما ورد فيه نص صريح بالقران فهو لا يصلح للاجتهاد اما اذا كنا دولة علمانية فهذا شيء اخر ابمهم كيفما كان الحال وكيفما طلب المطبلون فذوا الثوابت الراسخة يعرفون كيف يطبقون شرع الله ولو ادى ذلك لكي يقسم الرجل تركته على ابنايه وهو لا زال حيا واللي عنده باب واحدة تسد في وجهه
21 - مواطن الأربعاء 28 نونبر 2018 - 23:06
رجل مخادع في كلامه ومظهره فافعل الشخص هي الحكم بيننا وبنكم
22 - said الأربعاء 28 نونبر 2018 - 23:08
العلمانيون خربوا البلاد و العباد قبح الله مسعاكم والسلام.
23 - أخوكم من الرضاعة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 23:13
اتقوا الله لعلكم تفلحون فالحقيقة كثروا أصحاب حقوق الإنسان في المغرب وهم لا يعرفون ما معنى كلمة حقوق الإنسان
24 - الزمر الأربعاء 28 نونبر 2018 - 23:19
السلام، هذا اجتماع جميل جدآ ،هناك في المقابل متطرفون عندهم اجتماعات خاصة بسم الدين ، وأكن الله صبحانه وتعلى خلق عباده و خاصة المرأة بلا اي مساواة مع الرجل، في الحقيقة لمذا خلق الله صبحانه الشريعة الاسلامية، هي لكي يواجه تعنة و ظلم الرجل الذي كان في علمه ، لأن المرأة أصلا بدون هذه الشريعة كانت ستخرج منها بلوشي ولا بلا أي شيئ ، وهنا يطرح السؤال هل رجل اليوم هو رجل الأمس لا طبعا ماعدا الرجل المتعنة الظالم إلى المرأة مزال على موقفه بإسم ، هل آلله جل قدرته لا زال في هذا الزمان متمسك بالشريعة لإرضاء هؤلاء حتى لا يستولون على حقوق المرأة ، لا طبعا لأن كان في علمه أن في المستقبل البشري هناك من يدافع عن حقوق المرأء من هؤلاء الظلمة.
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