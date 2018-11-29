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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أسعار قطارات الأطلس

أسعار قطارات الأطلس

الخميس 29 نونبر 2018 - 08:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - immad الخميس 29 نونبر 2018 - 09:15
والله لعيب وعار ان تغيروا مواقيت القطارات بشكل فجائي ثم تحذفوا القطارات التي كان يسافر فيها المواطن البسيط للعمل ....ثم تزيدوا في الثمن !!!
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2 - مغربي الخميس 29 نونبر 2018 - 09:44
هناك صعوبة التواصل بين المواطنين و الإدارات تتجلى في تعقيد الإجراءات و عدم توصيل المعلومة بشكل مبسط و وواضح :
الآن المتابع للفيديو سيحس أنه في حصة رياضيات .
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