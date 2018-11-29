24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/11/2018
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:09
|13:21
|16:00
|18:23
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟ عدد المشاركين : 18538
- الجامعة تنعش خزينة الحسنية وطنجة بـ52 مليون
- الأمن الإسباني يوقف مغربيا أجبر ابنته على الزواج
- الأحزاب والديمقراطية
- شكاوى من "أوضاع مزرية" لتجمعات سكنية بطنجة
- الجمعة الأسود
"غلوبال العالمية" تتوج هسبريس كأفضل جريدة إلكترونية لـ2018 (5.00)
المملكة تتراجع في "الازدهار" باحتلال المرتبة 103 ضمن مؤشر عالمي (5.00)
- شركات المحروقات تخفض أسعار البنزين والغازوال بنصف درهم - (144)
- الجزائر تشيّد سياجا جديدا على طول الحدود مع البلدان المغاربية - (143)
- حقوقيون يُنادون بالمساواة في الإرث .. والرميد: ليست قضية خلافية - (108)
- "غلوبال العالمية" تتوج هسبريس كأفضل جريدة إلكترونية لـ2018 - (94)
- "الأحرار" يفوز برئاسة بلدية الهرهورة بعد عزل بنعلال - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أسعار قطارات الأطلس
الخميس 29 نونبر 2018 - 08:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - immad الخميس 29 نونبر 2018 - 09:15
والله لعيب وعار ان تغيروا مواقيت القطارات بشكل فجائي ثم تحذفوا القطارات التي كان يسافر فيها المواطن البسيط للعمل ....ثم تزيدوا في الثمن !!!
2 - مغربي الخميس 29 نونبر 2018 - 09:44
هناك صعوبة التواصل بين المواطنين و الإدارات تتجلى في تعقيد الإجراءات و عدم توصيل المعلومة بشكل مبسط و وواضح :
الآن المتابع للفيديو سيحس أنه في حصة رياضيات .
الآن المتابع للفيديو سيحس أنه في حصة رياضيات .
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2