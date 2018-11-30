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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة والقضية الفلسطينية

مغاربة والقضية الفلسطينية

الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:46

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Zahra الجمعة 30 نونبر 2018 - 10:08
يشغلون بالنا بفلسطين كي ننسى مشاكلنا وأوضاعنا ففي بلدنا دواوير هدمت واطفال شردت وقرى منسية تموت فيها النساء الحوامل ...ثروات تنهب بلا محاسب مشاكل كتيرة يتخبط فيها الشعب ... شي لهوتوه بالمخدرات شي بالاضرحة والشعوذة شي بالتيرسي والقمر شي بقضية فلسطين فكفى من الدوخة..
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