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كُتّاب وآراء
اختلالات قانون المالية
الجمعة 30 نونبر 2018 - 13:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - البشير عزالدين الجمعة 30 نونبر 2018 - 13:42
طبيعي ان تكون اختلالات و تفقير و ترييش الشعب بحيث لم يعد يجد سوى الفتات و القلة و الاجرام و العنف و قيم الغش و الانتهازية لان المغرب ليس سوى سوقا بسيط في الواقع لتصريف منتجات الدول الصناعية الرأسمالية او فقط مستهلك لما تنتجه الرأسمالية المتوحشة العنصرية البغيضة التي تفعل ما تشاء على الكرة الارضية لصالحها...المغرب مجبر ان يشتري طائرات امريكية و اسلحة و سفن حربية و تي دي في و توابعه و قطع عياراته و صياناته و الصيانة و الخدمات و ايضا السيارات باختصار كل شيئ اي ان المغربي يعمل للاخرين فقط و لا يستطيع و لن يتركوه ينت ايضا و يصدر و يكون غنيا مثله مثل العرب الاخرين و سكان العالم الثالث فقط من يتقوى يقدر مثل تركيا و ايران و الصين وروسيا الخ بل حتى هذه الدول تخاض ضدها حروبا قذرة متواصلة لان السيد الابيض العنصري لا يريد ان ينزل الى الارض و يقبل ديموقراطية كونية و قوانين تسري على الدول الضغيرة و الكبيرة..مثل السعودة لها اموال لكن ليست لها بل تستنزف في شراء الاسلحة و تسمين الصناعات الحربية الامريكية و هي المشتري الاول لاسلحتها..لكن من اجل ماذا؟ لا شيئ..بل يشترونها و يتركونها تصدأ في الصحاري الخ
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