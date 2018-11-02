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كُتّاب وآراء
ضحايا الوعد بالزواج
الجمعة 30 نونبر 2018 - 15:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - hossain الجمعة 30 نونبر 2018 - 15:56
يجب على المراة ان تنضج قليلا فليس هناك وعد بالزوال هناك زنى لا غير اما ان نظل نتعامل مع المراة على اساس انها بلهاء كل من هب يمكنه ان ينال منها فعلينا ان نحملها كامل المسؤولية حتى لا تبقى ضحية يجب ان تنضج فقد وصلت الى مراكز القرار وتساوت مع الرجل في كل شىء
2 - salam الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:19
الاسلام نقي و نضيف و يحب النقاء و النضافة
القانون لا يحمي المغفلين
البنات و الفتيات حافضن على انفسكن
لا يوجد وعد بالزواج
ولي بغا المعقول يدخل من باب الدار.
انتهى.
القانون لا يحمي المغفلين
البنات و الفتيات حافضن على انفسكن
لا يوجد وعد بالزواج
ولي بغا المعقول يدخل من باب الدار.
انتهى.
3 - كمال الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:22
ماذا تقولين ياسيدتي؟ الوعد بالزواج فعلا يجب الوفاء به كبالقي الوعود التي يقطعها الانسان عن نفسه. لكن قد يحدث هناك تراجع ان ضهرت اشياء كنا نجهلها وتم خداعنا بها مسبقا وفطنا بها لاحقا. وقد نتراجع حتى عن الزواج نفسه في اليوم الأول من حدوثه ان تم خداعنا فما بالك بوعد بالزواج.
انت سيدتي لست منصفه القيت بجميع ثقلك على جانب واحد ودافعت عن جانب واحد. الضحيه قد يكون الرجل والمرأه وليس واحد.منهم فقط.
اقول كلامي هذا وانا لست لي اي نيه بالزواج أبدا بالرغم من جاهزيتي عمريا وماديا ولم اعد اي فتاه بالزواج طبعا لأني متأكد ان مؤسسه الزواج عندنا قد.انهارت بشكل كلي. وما هي الان الا مصدر للتعاسه فقط .لكن يجب أن نكون عادلين ومحايدين
انت سيدتي اردت ان تنسب للرجال جميع المصائب التي تطالكم وهذا غير اخلاقي بالمره. تعلمي ان تكوني موضوعيه وواقعيه رجائا.
انت سيدتي لست منصفه القيت بجميع ثقلك على جانب واحد ودافعت عن جانب واحد. الضحيه قد يكون الرجل والمرأه وليس واحد.منهم فقط.
اقول كلامي هذا وانا لست لي اي نيه بالزواج أبدا بالرغم من جاهزيتي عمريا وماديا ولم اعد اي فتاه بالزواج طبعا لأني متأكد ان مؤسسه الزواج عندنا قد.انهارت بشكل كلي. وما هي الان الا مصدر للتعاسه فقط .لكن يجب أن نكون عادلين ومحايدين
انت سيدتي اردت ان تنسب للرجال جميع المصائب التي تطالكم وهذا غير اخلاقي بالمره. تعلمي ان تكوني موضوعيه وواقعيه رجائا.
4 - wood الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:31
ضحايا الوعد بالزواج كان في العصور البائدة و القديمة و كن أقلية قليلة من السادجات ، أما الأن فأغلبية النساء و الفتيات يفضلن تغيير و استبدال عشاقهن واحدا تلو الآخر أكثر من الملامس او حقيبة اليد بحثا عن من هو الأفضل و يتيهن في هذا البحث ، فبعد أن تتلطخ سمعتهن و يكبرن في السن يبحثن عمن يحملن مسؤولية مآلهن التعيس . بٱختصار فإن النساء هن ضحايا مثل هذه الجمعيات التي تدفعهن نحو الهاوية و ضحايا المدونة التي جعلت من الزواج بالنسبة للرجل مغامرة غير محمودة العواقب ، و هن أيضا ضحايا التفسخ و الإنحلال الخلقي في المجتمع الذي يتنافي مع المدلول النبيل للحياة الزوجية !!!
5 - مغربي الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:38
أصحح. أغلبهن لسن ضحايا للوعود بالزواج. بل مخطآت. حيث ظنن أنهن بالحمل سيضمن الزواج و سيورطن الرجل . لكن يجدن أنفسهن في الأخير هن المتورطات لا الرجل
6 - الداخل من الشرجم شفّار الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:53
اللي بغا يدخل للدار تيجي يدق في الباب...اللي دخل من الشرجم شفّار...واش فْهمتوني ولّا لا ؟
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