24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/11/2018
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- مافيا العقار
- فلسطين في الذاكرة
- اختلالات قانون المالية
- تأمــلات في "التظلم الافتراضي" الأمنــي
- احتفال المغرب بعام زايد .. التجليات والأبعاد
"رايتس ووتش" ترصد "تعذيب" معتقلي الريف .. والرميد: تقرير ناقص (5.00)
"فيتا كلوب" يثق في تسجيل رباعية أمام الرجاء للتتويج بكأس "الكاف" (5.00)
- إسلاميو الجزائر يربطون الدعوة الملكية بتضرر الاقتصاد المغربي - (146)
- تونس تقترح التوسط لنزع "فتيل الخلافات" بين المغرب والجزائر - (72)
- "الكاف" تسحبُ تنظيم نهائيات كأس إفريقيا 2019 من الكاميرون - (66)
- "التوحيد والإصلاح" تدعو إلى تعميم اللغة العربية في التعليم العالي - (64)
- أمريكا توافق على صفقة عسكرية مع المغرب بأزيد من مليار دولار - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محنة عاملات مغربيات
الجمعة 30 نونبر 2018 - 18:25