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كُتّاب وآراء
لقاء أخنوش وفعاليات سوس
الجمعة 30 نونبر 2018 - 15:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - kalam الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:00
السي عزيز اخنوش هو لغادي القى الحل ان شاء الله
2 - نعمان السوسي الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:02
لن يجيب على اشكالات سوس الا ابن سوس ..
3 - ياسمين الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:03
عزيز أخنوش وزير الحوار و القرب و الإنصات. بالتوفيق
4 - غيثة الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:07
عزبز اخنوش هو الاكثر ديناميكية في حكومة العثماني وهو الوحيد الذي يستطيع أن يفك لنا هذا المشكل
5 - عبدالصمد الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:08
جزاك الله خيرا ايها الوازير نحن ابناء سوس نفتخر بك دئما تجد لنا حل
6 - فريد الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:19
تبارك الله على وزير الفلاحة ديما موجود وكايستامع للمواطنين
8 - مستقبل المغرب الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:25
المغاربة كلهم معك معالي الوزير..أغراس أغراس، و مايدوم غير المعقول. # رئيس الحكومة المقبل، ان شاء الله.
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