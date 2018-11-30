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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | لقاء أخنوش وفعاليات سوس

لقاء أخنوش وفعاليات سوس

الجمعة 30 نونبر 2018 - 15:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - kalam الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:00
السي عزيز اخنوش هو لغادي القى الحل ان شاء الله
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-6
2 - نعمان السوسي الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:02
لن يجيب على اشكالات سوس الا ابن سوس ..
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-9
3 - ياسمين الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:03
عزيز أخنوش وزير الحوار و القرب و الإنصات. بالتوفيق
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-7
4 - غيثة الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:07
عزبز اخنوش هو الاكثر ديناميكية في حكومة العثماني وهو الوحيد الذي يستطيع أن يفك لنا هذا المشكل
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-5
5 - عبدالصمد الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:08
جزاك الله خيرا ايها الوازير نحن ابناء سوس نفتخر بك دئما تجد لنا حل
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-3
6 - فريد الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:19
تبارك الله على وزير الفلاحة ديما موجود وكايستامع للمواطنين
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-5
7 - hafida الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:21
سوس فيها وحد نعمة لا يعرفها إلا سكانها♥♥
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12
8 - مستقبل المغرب الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:25
المغاربة كلهم معك معالي الوزير..أغراس أغراس، و مايدوم غير المعقول. # رئيس الحكومة المقبل، ان شاء الله.
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