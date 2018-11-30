24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مافيا العقار (5.00)

  2. "رايتس ووتش" ترصد "تعذيب" معتقلي الريف .. والرميد: تقرير ناقص (5.00)

  3. المديرية العامة للأمن تحتفي بفرسان الشرطة (5.00)

  4. محكمة وجدة توزّع "ربع قرن" على معتقلي حراك "السندريات" بجرادة (5.00)

  5. النيابة العامّة تأمر بتشريح جثة سجين بابن أحمد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الجنازة ما بين الأمس واليوم

الجنازة ما بين الأمس واليوم

الجمعة 30 نونبر 2018 - 23:35

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.