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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة والتكوين المهني

مغاربة والتكوين المهني

الجمعة 30 نونبر 2018 - 18:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Peace الجمعة 30 نونبر 2018 - 19:19
اودي راه التكوين المهني مزيان بزاف, فالمانيا الاكثرية تايديرو التكوين المهني ثلاث سنوت و لكن مع شي شركة او تعاونية او جمعية مرة مرة تيمشي يخدم و عاد يمكن ليه ييد يقرا من بعد مدة ديال تجربة فالعمل اوا يرجع معلم, و يمكن يفتح شي شركة او تعاونية. المشاريع راه عطاها الله, مثلا جميع المسائل لي تنستوردوها و حنا قادين نصعوها لراسنا, مثلا الجبن و الشكلاتة و البغالينيه و مسائل كثيرة ديكوات, يمكن مثلا دير شي شراكة مع اوروبي عندو ديك الحرفة من بلادو... او يمكن تاخد شي حاجة تقليدية و تطورها و ديرليها تسويق, سواء اكل او صناعة...
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2 - السعيد الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:03
ضعف التكوين وكثرة غياب المؤطرين هو ما يطبع التكوين في مركز سيدي معافا بوجدة ، فأن يتم التكوين في يومين فقط ويغيب في باقي الأيام فهذا قمة العبث ومنتهى التقصير ، حيث يترك الطلبة ، خاصة منهم ، أولئك القادمين من مدن بعيدة عرضة للفراغ رغم التكلفة المادية التي يتحملها آباؤهم من أجل الكراء ومصاريف المعيشة في وجدة . أرجو من الوزارة الوصية البحث في الموضوع وإيجاد حل يمكن الطلبة من تكوين مسترسل وفي مستوى طموحهم وطموح آبائهم.
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