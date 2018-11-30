شراكة وزارة الوظيفة وإيركام

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الجمعة 30 نونبر 2018 - 18:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سناء من فرنسا الجمعة 30 نونبر 2018 - 19:45
رغم أن هذا السؤال ما كان يجب أن يُطرح أصلا، لأن الجواب بالنفي بديهي ومعروف. لكن بما أن السلاح الأول الذي يُشهره التعريبيون في وجه من يدعو إلى اعتماد غير العربية كلغة أساسية للتدريس، هو القول بأن العربية لغة القرآن، قاصدين بذلك أنها لغة ضرورية للإسلام، فإن طرح هذا السؤال يبدو وجيها لرفع كل لبس أو سوء فهم بخصوص علاقة العربية كلغة أساسية للتدريس بالدين الإسلامي.
ـ توجد دول إسلامية غير عربية بمليار ونصف مسلم غير عربي، فيها دول تدرّس العربية كلغة ثانوية، ولا توجد ضمنها دولة مسلمة واحدة تستعمل العربية كلغة أساسية للتدريس. فهل هذه الأعداد الهائلة من المسلمين العجم، الذين لا يعتمدون العربية كلغة أساسية للتدريس، هم أقل إسلاما من الأقلية العربية التي تستعمل عربيتها لغة أساسية للتدريس؟
ـ توجد في المغرب نسبة عالية من الأميين تفوق 50 في المائة. هؤلاء لا يعرفون قراءة ولا كتابة العربية. فهل إسلامهم ناقص وغير مقبول؟ وهل صلاتهم مرفوضة وصيامهم مردود لأنهم لا يتقنون العربية المدرسية؟
ـ هل كان أجدادنا غير المتعلمين، الناطقون منهم بالدارجة أو بالأمازيغية، في فترة ما قبل الحماية الفرنسية.....تابع
ـ توجد دول إسلامية غير عربية بمليار ونصف مسلم غير عربي، فيها دول تدرّس العربية كلغة ثانوية، ولا توجد ضمنها دولة مسلمة واحدة تستعمل العربية كلغة أساسية للتدريس. فهل هذه الأعداد الهائلة من المسلمين العجم، الذين لا يعتمدون العربية كلغة أساسية للتدريس، هم أقل إسلاما من الأقلية العربية التي تستعمل عربيتها لغة أساسية للتدريس؟
ـ توجد في المغرب نسبة عالية من الأميين تفوق 50 في المائة. هؤلاء لا يعرفون قراءة ولا كتابة العربية. فهل إسلامهم ناقص وغير مقبول؟ وهل صلاتهم مرفوضة وصيامهم مردود لأنهم لا يتقنون العربية المدرسية؟
ـ هل كان أجدادنا غير المتعلمين، الناطقون منهم بالدارجة أو بالأمازيغية، في فترة ما قبل الحماية الفرنسية.....تابع
2 - سناء من فرنسا الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:18
هل كان إسلام المغاربة ناقصا عندما لم تكن العربية لغة التدريس الأساسية منذ الاستقلال حتى ثمانينيات القرن الماضي؟
نريد، بهذه الأسئلة، تبيان أن التحجّج بكون العربية لغة القرآن لفرضها كلغة أساسية للتدريس، هو موقف، في حالة ما إذا كان صادرا عن حسن نية، عامّي يردّده الأميون وغير المتعلمين، ضحايا ثقافة الجهل المقدّس الواسعة الانتشار. أما عندما يكون، وهذا هو الغالب، صادرا عن نفاق وسوء نية وحسابات سياسوية، فهو ابتزاز خسيس وماكر يخيّر أصحابُه المغاربة بين قبول العربية كلغة أساسية للتدريس أو أن دينهم في خطر، مستغلين ما دُجّن عليه المغاربة من ربط بين العربية والإسلام.
نلاحظ إذن أن تبرير اعتماد العربية لغة للتدريس استنادا إلى الدين، ليس فقط حجة واهية ومتهافتة، بل هو حجة كاذبة ومضلٍّلة ودَجَلية، يلجأ إليها الكذابون والمضللون والدجّالون، من تعريبييين متحولين جنسيا (قوميا وهوياتيا)، وسياسيين انتهازيين ومنافقين، وشعبويين متاجرين في الإسلام. كلهم مستهترون بمستقبل الوطن الذي يصنعه التعليم الجيّد والملائم، هذا التعليم الذي تعمّدوا ذبحه قربانا للغة معاقة ونصف حية، لا تنتج إلا تعليما معاقا ونصف حي
..تابع
نريد، بهذه الأسئلة، تبيان أن التحجّج بكون العربية لغة القرآن لفرضها كلغة أساسية للتدريس، هو موقف، في حالة ما إذا كان صادرا عن حسن نية، عامّي يردّده الأميون وغير المتعلمين، ضحايا ثقافة الجهل المقدّس الواسعة الانتشار. أما عندما يكون، وهذا هو الغالب، صادرا عن نفاق وسوء نية وحسابات سياسوية، فهو ابتزاز خسيس وماكر يخيّر أصحابُه المغاربة بين قبول العربية كلغة أساسية للتدريس أو أن دينهم في خطر، مستغلين ما دُجّن عليه المغاربة من ربط بين العربية والإسلام.
نلاحظ إذن أن تبرير اعتماد العربية لغة للتدريس استنادا إلى الدين، ليس فقط حجة واهية ومتهافتة، بل هو حجة كاذبة ومضلٍّلة ودَجَلية، يلجأ إليها الكذابون والمضللون والدجّالون، من تعريبييين متحولين جنسيا (قوميا وهوياتيا)، وسياسيين انتهازيين ومنافقين، وشعبويين متاجرين في الإسلام. كلهم مستهترون بمستقبل الوطن الذي يصنعه التعليم الجيّد والملائم، هذا التعليم الذي تعمّدوا ذبحه قربانا للغة معاقة ونصف حية، لا تنتج إلا تعليما معاقا ونصف حي
..تابع
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