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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كأس إفريقيا في المغرب

كأس إفريقيا في المغرب

الجمعة 30 نونبر 2018 - 18:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - loucif الجمعة 30 نونبر 2018 - 18:55
no one need have this champoin in morroco because not ready for that bigg show i wanna thats champoin in south africa
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-32
2 - نكتة كروية الجمعة 30 نونبر 2018 - 19:04
واحد الشيباني لاصيان كومباطا سمع شي دراري كيگولو المغرب غادي يدّي الكاس ...وهو يگول لهم : ياك دّاتو فرنسا ! واش غادي نگلعوه ليها ؟ گالو لو : لا عمي هاذي را كاس اخرى... گال ليهم : خيار...ما قدرتوش على هاذيك اختارعتو وحدة اخرى.
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17
3 - Aziz Canada الجمعة 30 نونبر 2018 - 19:14
جيد. سيكون فرصة للجمهور الافريقي تجربة TGV .غادي يولي بحال حافلات المدينة.
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17
4 - كبور الجمعة 30 نونبر 2018 - 19:36
كل ما قرأته اليوم عن تنظيم هذه الدورة في مختلف الصحافة العالمية يرشح جنوب افريقيا للتنظيم والله أعلم لماذا.
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3
5 - عدنان الجمعة 30 نونبر 2018 - 19:42
الى صاحب التعليق رقم واحد ، إذ لم تجد اللغة الانجليزية فمن الاحسن الابتعاد عنها. و شكرا
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3
6 - رياضي الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:01
وطني يستحق الاستضافة بشرط ان لا تعطي المسؤولية للوزير صاحب الكراطة والشوكلاطة والناموسيا في المكتب وأصحاب المخطط الاستعجالي والمتزوجان في الحكومة وصاحبة شقة باريس.
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2
7 - YLU الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:03
فهمتي ولالا. فهمتي ولالا فهمتي ولالا. فهمتي?
مافهمت والو ولكن السؤال هو واش نت بعدا فهمتي?
هذا مرض مزمن يصيب من لا حجة له ليظهر لمخاطبه انه يقطر فكرا اي انه شجرة بات لفهامة وانه خبير في جميع المواظيع والعلوم ومكنه ان يحاضر في الطب الهندسة علم الوراثه التاريخ والاجغرافية والانتربولوجيا حتى الرياضة بجميع انواعها. لكنه بذون عمل.
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0
8 - كمال الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:14
كان بالاحرى تنظيم كأس المغرب لتمكين الشباب الضائع والتائه في البحار والمذلول عند الاجانب من منصب شغل مناسب يظمن له العيش الكريم في بلده .
اتركو تنظيم اشياء كهذه للدول التي قامت بواجبها اتجاه شعوبها وضمنت لهم العيش الكريم.
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-1
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