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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أوريد والإسلام السياسي

أوريد والإسلام السياسي

السبت 01 دجنبر 2018 - 12:58

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - م المصطفى السبت 01 دجنبر 2018 - 13:49
ما ألاحظه من بعيد وربما قد أكون خاطئا هو أن المواطن المغربي أصبح له نفور من الأحزاب السياسية. هذه الأخيرة التي اصبحت تغرب لوحدها ولا من يهتم بغنائها ولا بخطاباتها.
وكم أستغرب عندما أسمع بعض السياسيين يتحدثون عن تأطير المواطنين. فكيف يتم هذا التأطير والمواطن ليست له أية ثقة في هذه النخب السياسية؟
زد على ذلك أن رجال السلطة لم يعد لهم ذلك الوزن الذين كانوا يحظون به من قبل. مما يجعل تكلفهم بالمسؤولية يضعهم أمام خيارين : إما استعمال السلطة بمفهومها التقليدي. وهذا هو الفشل بعينه، أو التحلي بنوع من المرونة وربما بهذه الطريقة قد ينجح رجل السلطة إلى حد ما.
أما السياسيون في اعتقادي الخاص، عليهم أن يركنوا للراحة لمدة من الزمن، وأن يعيشوا مرحلة نقاهة بغية استعادة الثقة مع المواطنين، والبحث عن استراتيجية ناجحة ومواكبة للعصر.
ولإنجاح هذه التجربة يستحسن الاعتماد على حكومة تيكنوقراطية لتدبير الأمور ريثما يستعيد المواطن ثقته بالطبقات السياسية.
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2 - Peace السبت 01 دجنبر 2018 - 14:09
بصراحة, انا لا افهم شيئا ن كلامك و الى اي فكرة تريد الوصول?! الشيء لوحيد, الذي فهته من كلامك هو ان المجتمع اصبح يفكر او يركز في الاعمال الاجتماعية ا و يتم استقطابه العمل لاجتماعي...و حتى هذا الكلام غير مفهوم. للاسف المثقفين المغاربة, لا يتكلمون بوضوح تام, و لكن بشكل مبهم.

المجتمع المغربي هو كاي مجتمع انساني, يحتاج لكل شيء و لكل المجالات و العلوم و فهمها و تويفا بشكل صحيح و ايجابي و بناء.

اما هل تكنوكراط يمكنه ان يكون سياسي? انت تتناقض مع نفسك, تقل كل مغربي معني بما يجري بالمغرب و هل التكنكراط غير معني?! ام انه انسان نزل من القمر?! للمك اي انسان يمكنه ن يكون مثقف و سياسي و فان و مهندس و اقتصادي وووو في نفس الوقت, هذا يتوقف على عارفه و مواهبه و اهتمامته...
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