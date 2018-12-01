24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1113:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أسيدون: "تازة قبل غزة" طرح مغلوط .. والمقاطعة تخنق إسرائيل (5.00)

  2. قناة أمريكية تفصل مراسلا بسبب تأييد فلسطين (5.00)

  3. نوال بنعيسى: الريف مظلوم وأبناؤه لن يستسلموا رغم السجن والقمع (5.00)

  4. ميركل تفاجئ ركاب طائرة تجارية أقلعت من إسبانيا (5.00)

  5. مصدر رسمي: تحامل سياسي في تقارير "رايتس ووتش" عن المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جدل أسعار المحروقات بالمملكة

جدل أسعار المحروقات بالمملكة

السبت 01 دجنبر 2018 - 23:40

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ibra السبت 01 دجنبر 2018 - 23:48
Les taxieures ne doivent pas parler l etat augmente le prix du gazoile et eux augmentent le tarif de la course.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.