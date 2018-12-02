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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | دينيرو وسكورسيزي بمراكش

دينيرو وسكورسيزي بمراكش

الأحد 02 دجنبر 2018 - 11:40

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1 - مولاة لحريرة الأحد 02 دجنبر 2018 - 11:41
عندك لحق. هادا عرس وحفل. ماشي مهرجان فني. جري علي نجري عليك صورني ونصورك..ها تكشيطة ها لبوسة..والجمهور مكرفص فالصف هنا ولهيه...التنضيم زيرو
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2 - ait aznagh الأحد 02 دجنبر 2018 - 11:47
مراكش فخر للمغرب , تكريم روبرت دي نيرو الذي يعتبر أحد أفضل الممثلين في تاريخ السينما الأمريكية على مر العصور , قيمة مضافة للانجازات المراكشية.

ملاحظة للمسيرين بالرباط , ان يسرعوا خطاهم للالتحاق بالحدث, مطار ليس به بوابات الاكترونية تسرع عملية المرور للوافدين على مراكش الحمراء .
وذلك الضجيج في باب المطار من اصحاب النقل.. ليس في مستوى الحدث..

اما الضيافة من فنادق ومطاعم وعروض وسلع مختلفة ومتنوعة باسواق مراكش فهي هائلة جدا ..

اسيقظوا يا مسؤولوا الرباط من سباتكم .
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