24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/12/2018
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:12
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- صوت العقل والحكمة
- وجوهٌ عارية
- الثّرثارة
- أولاد تايمة .. "مدينة الثلاثة أسماء" تغرق في بِرك التهميش والتلوث
- ضرائب
مصدر رسمي: تحامل سياسي في تقارير "رايتس ووتش" عن المغرب (3.00)
رصيف الصحافة: وقائع تراجيدية غلّفت حياة مُضحك الملك الحسن الثاني (3.00)
- حفّارات بريطانية تشرع في التنقيب عن الغاز الطبيعي ضواحي جرسيف - (49)
- لقاء جديد بين الحكومة والنقابات يحسم الزيادات في أجور الموظفين - (49)
- منع دعاة إسلاميين .. حظر للكراهية أم عجز عن قبول الاختلاف؟ - (44)
- ميركل تفاجئ ركاب طائرة تجارية أقلعت من إسبانيا - (42)
- برلمانيون يطالبون بتبسيط مساطر "الخيانة الزوجية" أثناء المتابعة - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنجلون والسينما المغربية
الأحد 02 دجنبر 2018 - 11:30