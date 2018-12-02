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كُتّاب وآراء
الأحرار وتجديد النخب
الأحد 02 دجنبر 2018 - 11:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - عبد الصمد الأحد 02 دجنبر 2018 - 12:44
الاشتغال في حزب التجمع الوطني للاحرار اصبح حماسيا اكثر و يغري بالكثير.
3 - منصور الأحد 02 دجنبر 2018 - 12:46
نقاش ايجابي ومسؤول بصم عليه اجتماع المكتب السياسي للحزب من اجل انجاح برنامجه المتمثل في مسار الثقة.
4 - كلامي معقول الأحد 02 دجنبر 2018 - 12:47
الاحرار هوما البديل هو الكلمة والمعقول اغراس اغراس
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