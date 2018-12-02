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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأحرار وتجديد النخب

الأحرار وتجديد النخب

الأحد 02 دجنبر 2018 - 11:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سعيدة الأحد 02 دجنبر 2018 - 12:43
تبارك الله على الأحرار ديما حاضرين
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2 - عبد الصمد الأحد 02 دجنبر 2018 - 12:44
الاشتغال في حزب التجمع الوطني للاحرار اصبح حماسيا اكثر و يغري بالكثير.
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3 - منصور الأحد 02 دجنبر 2018 - 12:46
نقاش ايجابي ومسؤول بصم عليه اجتماع المكتب السياسي للحزب من اجل انجاح برنامجه المتمثل في مسار الثقة.
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4 - كلامي معقول الأحد 02 دجنبر 2018 - 12:47
الاحرار هوما البديل هو الكلمة والمعقول اغراس اغراس
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