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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وقطع صلة الرحم

مغاربة وقطع صلة الرحم

الاثنين 03 دجنبر 2018 - 14:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - واصل رحم الاثنين 03 دجنبر 2018 - 15:11
كراي شخصي، ارى ان من يصل رحمه في الوقت الراهن له اجر مضاعف لان الأمر اصبح في غاية الصعوبة بسبب انشغال الناس بأحوالهم الشخصية.فواصل رحمه كمن يصوم اياما طوالا في فصل الصيف الحار، أو كمن يقوم لصلاة الفجر بعد العودة من العمل متاخرا..الهداية من الله تعالى.
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2 - ماريا الاثنين 03 دجنبر 2018 - 15:16
الرحم معلقة بالعرش تقول":من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته" وقطيعتها من كبائر الذنوب. لذا فعلينا الا نقطعها حتى وان لم يكونوا ياتون عندنا لما لها من أجر عظيم والله لم يأمرنا بها ورسوله الا لحسناتها وفضلها .
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3 - حيران الاثنين 03 دجنبر 2018 - 15:20
السلام عليكم أنا بالنسبة لي شخصيا سبب هذا النفور بين العائلات هو مرض الحقد والحسد الذي تفشا بيننا بشكل خطير والله يهدينا
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4 - A AMSTERDAM الاثنين 03 دجنبر 2018 - 15:21
سبحان الله تجعل الحسابات الضيقة والطمع والحسد الى قطع الرحم ,وصلة الرحم تقول من واصلني وصلته ومن قطعني قطعته حديث نبوي شريف ,انتهى!!!!!
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