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كُتّاب وآراء
بلال مرميد أمام دي نيرو
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 23:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - Seddam الاثنين 03 دجنبر 2018 - 23:36
بلال مرميد صحافي كبير خصوصا عندما يتعلق الأمر بمجال الفن و السينما،له برنامج راءع كان يمر في إداعة ميظي 1 و اليوم على قناة ميدي1 تيڤي يستقبل فيه رجال السينما من مهرجين و ممثلين و منتجين و مسؤولين في المجال و يضع أصبعه على الجرح في طرح أسألته،مما جعله يحضى بمثابعة كبيرة من طرف الجمهور،و اليوم أرفع له القبعة بعدنا استضاف روبرت دي نيرو و أدار معه اللقاء بإنجليزية محترمة.
2 - بيضاوي الاثنين 03 دجنبر 2018 - 23:38
بلال مرميد مفخرة الاعلام المغربي. رسالة قوية على ان الاعلامي المغربي حين يمنح امكانات بسيطة فهو ينال احترام الكبار و لو تعلق الامر بالاسطورة دينيرو
حفظك الله
حفظك الله
3 - khalid الاثنين 03 دجنبر 2018 - 23:41
كم تمنيت أن اراك يوما وجها لوجه أمام نجم عالمي من طينة ضيفنا روبير دونيرو لتظهر عن علو كعبك بالنجاح و التوفيق ان شاء الله أخي مرميد
4 - عماد السراج الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 00:07
ما عرفتش كيف سيواجه ممثلين محليين فيما بعد المسكين ههههه برافو السي بلال راك تشرفنا
5 - دينيرو في مرميد واااااو الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 00:11
هذا ما يسمى في الصحافة السي مرميد ب SCOOP هنيئا لك .ولكن لاحضت انك لم تستعمل خبرتك وحنكتك اللتي نعرفك بها لوضع اسالتك على ضيفك .اهل كان هناك نرفزة للقائك بالمع ممثلي العالم ?ام انه ابهرك بقبوله استدعاءك له. مزيدا من الابداع والنجاح
6 - amal الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 00:32
my favorite actor forever!! I watched a bunch if his movies.. I wish him health and long age
7 - Mustapha Azayi الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 00:42
It really breaks my heart to learn that our big Movie Star has never saw a Moroccan movie before, but I am very hopeful that someday he will be able to see a film produced and filmed in Fes or Casablanca called .Small-Taxi Driver or even better yet Maticha Driver? We love Dinero nonethless!
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