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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غياب القاعات السينمائية

غياب القاعات السينمائية

الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 13:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد الصمد الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 14:13
المهم هو غياب المرافق الصحية و المدارس العليا المصنفة عالميا اما القاعات السينمائية لا تغني ولا تسمن من جوع
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2 - Avocat الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 14:25
و إن كانت! ستخرب و لن يدخلها أحد، هل حكومات هذا البلد تترك للمواطن فلسا في جيبه للذهاب للسينما؟ أو للترفيه؟ المواطن لا يعرف إلا الخبز و الزيت و الدقيق و الكهرباء و الماء و الكراء، السينما بالمغرب هي من الكماليات العليا!
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