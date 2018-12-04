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كُتّاب وآراء
مغاربة وسيارات الدولة
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 13:44
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - زكرياء المغربي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 13:58
يجب على وزارة الداخلية فتح تحقيق في الموضوع
2 - simo الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 13:59
المشكل ليس فقط في استعمال سيارة الدولة وإنما في بونات البنزين أو الغازوال وحتى لوازم الصيانة من زيت اامحركات والعجلات وفقطع العيار التي يستفيذ منها بعض المحضوضون الذين سيوقفون سيارات الدولة ويحولون هذه الإمتبازات إلى سياراتهم. فلا تحلموا كثيرا.
3 - الطبال الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 14:01
فعلا تحية للاتحاديين في فثرة تسييرهم لحكومة المغرب "حكومة التناوب" برئاسة السيد عبد الرحمان اليوسفي و رغم انهم حكموا المغرب بدستور قديم حيث صلاحيات الوزير الاول ثانوية مقابل دستور 2011 الذي اعطى صلاحيات عديدة لرئيس الحكومة . اقول تحية لانهم رغم وصولهم الى الحكم في ظروف صعبة "السكتة القلبية" وسنوات الجفاف . فانهم لم يفرضوا زيادات في المواد على الانسان البسيط ولا اذاقوا الفقراء الغلاء الفادح ولم تتضرر الطبقة المتوسطة بل بالعكس انتعشت بزيادات في الاجور وخصوصا رجال التعليم الذين بفضل حكومة التناوب اصبح المعلم له تقريبا نفس اجرة الاستاذ وايضا قيام السيد اليوسفي بثورة على سيارات الدولة وحتى بالنسبة لكبارات الدولة وكبارات الجيش حيث كان مستحيل ان تجد هذه الفوضى في سيارات الدولة كما هو حال المغرب مع وصول البيجيدي الى الحكم منذ 2011 الذي نشهد في عهدهم قمة الاستهتار بالمال العام وتغيير سيارات الدولة في كل فثرة وحين ومنح البنزين بلا حسيب ولا رقيب
4 - حسن الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 14:15
على الجميع مساعده المسؤولين على فضح الاستغلاليين التصوير بالوقت والتاريخ والمكان لا لسيارات الدوله خارج اوقات العمل وبدون سبب
5 - ميلود الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 14:19
هاد الظاهرة استغلت من طرف هاد الناس بطريقة بشعة وحتى الموديلات التي يستعملونها لا تراها حتى في اوروبا المتحضرة، عامل البلدية التي اقطن فيها يتجول بالدراجة الهوائية وعند الضرورة بسيارة الدولة وهي تويوتا بريوس تشتغل على الكهرباء.
6 - مواطن مغربي حر الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 14:21
الضمير الحى لا يوجد عند المسؤلين المغاربة لازم تغير العقلية المغربية
7 - البوفيسور والقايد الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 14:25
أول شيء هو اعتبار المسؤولين مواطنين عاديين في خدمة البلاد والعباد ماشي طبقة رفيعة فوف جنيع الطبقات وكل مسؤول من الوزير إلى أسفل السلم يجب أن يتنقل بوسيلته الخاصة ( دراجة عادية أو نارية سيارة حافلة طاكسي طوبيس بحال جميع الناس ما عدا الأمن ومراقبة الطرق وسيارلت الإسعاف) علاش أستاذ جامعي بروفيسور يتجلوَق باش يمشي للعمل وقايد عندو الطوموبيل والشيفور وليسانس فابور ؟ ماشي عيب ؟؟؟
8 - إبن القراقرة الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 14:26
لقد اععجبني تعليق أحد المواطنين حيث طالب محاكمة المتورط في نهب المال العام لكن أين وصلت محاكمة عليوة التي دامت اكثر من عشر سنوات والتي حطمت الرقم القياسي العالمي في المحاكمات
ثانيا ان اللي كيسرق الصمعة كايحفر لها قبرها فهذا المسؤول الى مااستعملش سيارة المصلحة غادي يستعمل بنزين المصلحة لسيارته الخاصة فعلى كل حال شكرا السيد وزير الداخلية على هذه الجرأة الشجاعة بالتوفيق إن شاء الله
لقد سبق أن اتخد القرار من طرف سي عبد الرحمن اليوسفي ولم تدم سوى اسبوعين وبدأت التدخلات .
ثانيا ان اللي كيسرق الصمعة كايحفر لها قبرها فهذا المسؤول الى مااستعملش سيارة المصلحة غادي يستعمل بنزين المصلحة لسيارته الخاصة فعلى كل حال شكرا السيد وزير الداخلية على هذه الجرأة الشجاعة بالتوفيق إن شاء الله
لقد سبق أن اتخد القرار من طرف سي عبد الرحمن اليوسفي ولم تدم سوى اسبوعين وبدأت التدخلات .
9 - rida ait Elghazi الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 14:29
يجب وضع سائقي سيارات الدولة حسب توقيت عمل الإدارة
10 - أول الغيث قطرة الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 14:30
انا اقول : يجب إخضاع سيارات الدولة ، للمراقبة على الطرقات ، تماما كما تراقب سيارات الخواص ، من قبل جميع الأجهزة المخولة قانونا للمراقبة ، دونما مجاملة او إغماض للعين ، عندها سوف تنقرض ولو نسبيا ظاهرة التسيب ، وخاصة السيارات التي تحمل علامة (ج ) فإنها تجوب الشوارع والطرقات ، واحيانا بحمولات غريبة اوتفوق طاقاتها ، وكأنها ضالة سائبة وليست في مهمة .
11 - محمد الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 14:33
الحكومة خدامة والطبال كينسب لروحو لمليح واللوبي كيعرقل والجاهل كيقولولو صفر وغوت !!!!!! الله يكون فعون هاذ الحكومة وخلاص
12 - ملاحظة الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 14:36
واحد الجماعة فقيرة امكانياتها المادية ضعيفة جدا و عندها زوج سيارات تستعمل 24/24 وليلا ونهارا غير في الحوائج الخاوية الدي هادا الدار الدي هادا العراضة الدي هادا السبيطار الدي هادا يتقدا من السوق الدي هاد الموظفة وصلها لدارها لاحول ولاقوة الا بالله
13 - deterte الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 14:39
قبل اي تعليق او تصفيق لهذا القرار اولا ليعلم الجميع ان كل من يستعمل سيارة الدولة الان هم في غنى عنها واغلبهم ان لم يكونوا يملكون سيارة واحدة فلهم اكثر وهذا شيء مفروغ منه فباستتناء سيارات العمالات والولايات فكل مصلحة لها سيارة واحدة او سيارتين على اكبر تقدير وهي تحت تصرف رئيس المصلحة ولا اضن انهم في حاجة الى تلك السيارات لانها سيارات غالبا قديمة ولا تشرف مركزه وابنائه تانيا من نجدهم يتسكعون في الشوارع وامام المقاهي بسيارات المصلحة هم في الحقيقة اعوان خدمة سائقي الجماعات او العمالات يبقى صنف اخر من سيارات الخدمة وهي الموضوعة رهن اشارة رجال السلطة فلا يمكن توقيفها خارج اوقات العمل لان هذه الشريحة من الموظفين اصلا ليس لهم وقت محدد للعمل لان ظهير 2008يلزمهم بالعمل 24/24et7/7كما ان مصلحة وراقبة البناء وBMH لا يمكن تحديد وقت لعملها وهناك رؤساء الجماعات يشاركون في اجتماعات تستمر الى خارج اوقات العمل كيف سيراقب الشرطي دلك ويتاكد منه اما البنزين فيمكنه استعماله في سيارته الخاصة ويستحيل مراقبته لان عمال محطات الوقود متواطؤون المهم العملية صعبة جدا
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