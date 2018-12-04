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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج أطر التوجيه والتخطيط

احتجاج أطر التوجيه والتخطيط

الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:51

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1 - تحية من بني ملال الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 17:21
تحية حارة من إطار في التوجيه متقاعد لكل الحاضرين في هذه الوقفة الاحتجاجية....ونتمنى صادقين أن تصل رسالتكم للمسؤولين قصد حل كل المشاكل العالقة التي تعاني منها هذه الفئة وترفع الحيف الذي يطالها منذ سنين.
الوزارة تريد توجيها ناجعا للناشئة بدون توفير الأدوات اللازمة والضرورية ......وبدون إنصاف هذه الفئة .
أيها الإخوة ؛ ملفكم المطلبي معروف...يجهله فقط الناقمين على هذه الفئة.
لذلك ؛ لو كنت على علم بهذه الوقفة لحضرت لأساندكم .
مرة أخرى تحية لجميع الإخوة.
ونتمنى لكم التوفيق في مسيرتكم النضالية.
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