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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وقفة المتصرفين

وقفة المتصرفين

الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مهندس الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 17:08
مطالبكم رغم كونها معقولة إلا أن معالجتها تندرج في صلب الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية و الذي سيعتمد أساسا على ربط الأجر بالمردودية. فلا داعي للعجلة لأن الإصلاح قادم لا محالة...
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2 - nadia الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 17:28
بالنسبة لنا في قطاع المالية كمتصرفين لا نفهم لما لا توجد عدالة مع المهندسين مع العلم اننا من يقوم بتاطيرهم خاصة في التدقيدق المحاسبتي و المالي بل و نصلح اخطاءهم و لا نفهم لما يتم اخد هذه الامور بعين الاعتبار يجب على الوزارة فهم ان المتصرفين مكانهم الادارة و التأطير في المجال المالي و الشق القانوني يجب المساواة بيننا لا نطلب لا طرد المهندسين و لا التقنيين و لكن العدالة حسب المردودية اقسم انه سيتم تعرية الواقع
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