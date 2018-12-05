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كُتّاب وآراء
حادثة الترامواي في البيضاء
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - HAMZA MAGHRIBI 7OR الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 12:07
خاصو الحبس المشدد مع غرامة ماليه لأنه تسبب في شل حركة المرور، و أدا الناس
2 - مشكل العقلية الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 12:08
الترام هاهوا و عقلية السياقة في مدينة يوجد بها الترام فيناهيا؟ واش كاين شي حد عندو الضو لحمر ويحرقو و يتسابق مع الترام زعما نزرب عليه! للأسف عقلية 1920 في 2018 عندنا مشكل كبييييير ديال الوعي
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