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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حادثة الترامواي في البيضاء

حادثة الترامواي في البيضاء

الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - HAMZA MAGHRIBI 7OR الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 12:07
خاصو الحبس المشدد مع غرامة ماليه لأنه تسبب في شل حركة المرور، و أدا الناس
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2 - مشكل العقلية الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 12:08
الترام هاهوا و عقلية السياقة في مدينة يوجد بها الترام فيناهيا؟ واش كاين شي حد عندو الضو لحمر ويحرقو و يتسابق مع الترام زعما نزرب عليه! للأسف عقلية 1920 في 2018 عندنا مشكل كبييييير ديال الوعي
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9
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