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كُتّاب وآراء
خسائر ترامواي كازا
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 15:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - akdim Abdessamad الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 15:10
إنها نتيجة التهور و اﻷنانية...إنها نتيجة أنا لي مزروب....أنا لي ندوز اﻷول.
2 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 15:11
يجب معاقبة بشدة صاحب الشاحنة الكبرى (camion citerne) هو الذي لم يحترم تنظيم وقوانين المرور . لدينا مشكلة كبيرة مع أنظمة السياقة في المغرب. يتم توظيف سائقي الشاحنات بدون مهنة فقط برخصة قيادة سياقة، بينما يجب أن يكونوا مدربين بشكل سائقين للشحنات الكبرى سيما مع شاحنة صهريج التي ثمثل خطرا كبيرا
on fait recruter les chauffeurs de camion sans profession uniquement avec un permis de conduite seulement alors qu'il devait avoir normalement exercé une formation de chauffeur de véhicules longs
on fait recruter les chauffeurs de camion sans profession uniquement avec un permis de conduite seulement alors qu'il devait avoir normalement exercé une formation de chauffeur de véhicules longs
3 - لحلو الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 15:13
لماذا لا نتخذ اجراءات زجرية ضد اناس يمرون بشاحناتهم وحافلاتهم وامام اعين الشرطة بممرات الطرامواي بل عند اوقات الذروة تصبح طرقات الطرامواي مكانا لبيع الاكلات السريعة واصحاب عربات "الزعبول" يسدون الطريق على الطرامواي مما يجعل السائق يستعمل المنبه لوقت طويل وهذا لاحظت هذا بباب الحد بمدينة الرباط . لماذا لا يمنع حركة سير سيارات الاجرة الحجم الكبير والشاحنات وحافلات النقل العمومي وحافلات الوزارات من اماكن هي اصلا مكدسة بالمواطنين وهي مكان للتبضع والسير على الاقدام ومكان للتمتع بجمالية وسط المدن الرئيسية التي هي ما يوجد احسن في مدننا وتركها المستعمر ونحن ندمرها ونحولها الى اسواق عشوائية و"باركينغات" لتوقف السيارات . ما دامت السلطات لا تستعمل الذعائر والقاء كل سيارة او حافلة او شاحنة تخرق وسط المدينة تلقيها الى "الفوريان" مع منح مالكها ذعيرة قوية . فالاشياء ستستمر وايضا ماذام مسؤولينا لا يقومون بجولات يومية على الاقدام ليرون المعانات اليومية للمواطنين مع الفوضى .فان الاشياء لن تتغير
4 - مجرد راي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 15:14
مافهمتش علاش ملايين الدراهم لاصلاح القاطرة و هي مصابة فقط من الأمام ؟
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