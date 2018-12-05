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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج جمهور الجيش الملكي

احتجاج جمهور الجيش الملكي

الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 15:42

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احسينة الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:41
هذا الجمهور في الحقيقة أظهر صبرا كبيرا منذ بداية التسعينات حيث خرج فريق الجيش الملكي نهائيا من الحسابات سواء وطنيا ام افريقيا، هذا النادي الذي افرحنا في الثمانينات كثيرا بلاعبيه الكبار الذي كانوا ركيزة منتخب 86.
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2 - منتبع الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:44
أتمنى من كل قلبي عودة الزعيم إلى سكته الصحيحة و حصد الألقاب المحلية و القارية و أن ما وصل إليه الجيش في هذه المرحلة الأخيرة الطويلة ليست مشرفة
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3 - منير الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:44
سيرو ديوها فقرايتكم هي لي غادي تفيدكم أما الكرة و هادوك الناس لي كتهضروا عليهم راه قاضيين الغرض
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