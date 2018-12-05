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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنعتيق وإشكاليات الهجرة

بنعتيق وإشكاليات الهجرة

الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 17:05

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1 - سعيد الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:24
يمكن أن نتفهم و نصفق لدولتنا على تسوية أوضاع 50 الف مهاجر، لو لم يكن شبابنا اليائس يركب قوارب الموت (اكلو ،غرق 21 شاب) و باختصار دولة تسوي وضعية المهاجرين يجب أن يكون اقتصادها قوي لكي تدمجهم و تشغلهم و تسكنهم و تعلم أطفالهم و تطببهم، لا ان تسوي وضعيتهم و تتركهم يشحذون في ملتقيات الطرق، مع أطفالهم الصغار (مشروع مجرمين ) نظرا لظروفهم الصعبة، ،،،و أخيرا فاقد الشيء لا يعطيه
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