24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/12/2018
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:15
|13:23
|16:00
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- رسالة إلى علماء الإسلام
- أولاد مولود ومحادثات جنيف
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- الخليع وأسعار تذاكر القطارات
- بيع "رسالة الله" لأينشتاين بـ2.9 مليون دولار
توسع العمران يرمي تاريخ شارع "البوليبار" بطنجة في جُب النسيان (5.00)
خبراء مغاربة وأجانب يبحثون صون سجلماسة من خطر الاندثار (5.00)
- عائشة البصري تكشف وجه عبد الكافي .. "تاجر دين وشيخ نساء" - (295)
- كولر يعلن نتائج لقاء جنيف .. لقاء ثان يجمع أطراف نزاع الصحراء - (61)
- سعد لمجرد يغادر أسوار السجن بشروط .. و"المْعلم" مرتاح البال - (57)
- الخليع: أسعار القطارات "راحة" للمسافرين .. وتعريفة "البراق" مستقرة - (52)
- السجن والانتحار والديون .. مصير مستفيدين من برنامج "مقاولتي" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كفتة الكلاب .. رواية أخرى
الخميس 06 دجنبر 2018 - 20:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - 007 الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:53
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( عُذّبت امرأة في هرّة ، سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها ، ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه
إمرأة دخلت النار لأنها حبست قطة وتقول اريد ان يفتح تحقيق فملفه مع الله واضح ومع العباد هناك المحاكم .
إمرأة دخلت النار لأنها حبست قطة وتقول اريد ان يفتح تحقيق فملفه مع الله واضح ومع العباد هناك المحاكم .
3 - حميد الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:54
الله يكون فالعون للأسرة. ولكن كمواطن مغربي أطالب القضاء بإنزال أقصى العقوبات إذا ثبتت التهم في حقهم. والمرجوا أن تصل للإعدام كي يكونوا عبرة لمن إعتبر
4 - lewiz kadi الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:54
على الاقل يتعلم با ش مره اخرى الكلاب لي خلاهم بالجوع مساكن ما شي حرام عليك والله ما بقى فين تيق
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4