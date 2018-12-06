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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كفتة الكلاب .. رواية أخرى

كفتة الكلاب .. رواية أخرى

الخميس 06 دجنبر 2018 - 20:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - abdelhak الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:52
شعب بدون ضمير
انصر اخاك ضالما او مضلوما
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2 - 007 الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:53
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( عُذّبت امرأة في هرّة ، سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها ، ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه

إمرأة دخلت النار لأنها حبست قطة وتقول اريد ان يفتح تحقيق فملفه مع الله واضح ومع العباد هناك المحاكم .
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3 - حميد الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:54
الله يكون فالعون للأسرة. ولكن كمواطن مغربي أطالب القضاء بإنزال أقصى العقوبات إذا ثبتت التهم في حقهم. والمرجوا أن تصل للإعدام كي يكونوا عبرة لمن إعتبر
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4 - lewiz kadi الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:54
على الاقل يتعلم با ش مره اخرى الكلاب لي خلاهم بالجوع مساكن ما شي حرام عليك والله ما بقى فين تيق
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