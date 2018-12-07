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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معاناة ساكنة فم الزاوية

معاناة ساكنة فم الزاوية

الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:15

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1 - هناك خلل الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:39
بالله عليكم كيف يطيب لكم العيش يا حكومة الباجدة،، وفئة كبيرة من الشعب تعيش على هامش الفقر والمعاناة اليومية. ماذا ستقولون لربكم غدا يوم القيامة، أم اغرتكم الدنيا وزينتها فامسيتم تستبعدون ذلك اليوم
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