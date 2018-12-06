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كُتّاب وآراء
برلمانات العالم تلتقي بالرباط
الخميس 06 دجنبر 2018 - 14:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - برافو علينا الخميس 06 دجنبر 2018 - 15:13
أرى في بعض وجوه المدعوين الأجانب استغرابا واضحا عندما بدأ المالكي يستظهر ما كتب له من إنشاء يحمل في محتواه أفكارا نظرية لما نلمسه نحن في الواقع المغربي،. تمنيت لو ألقى ذلك الخطاب برلماني أوروبي لكان ذلك متجانسا مع ما يقوله
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