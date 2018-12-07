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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تهميش مسجد بفاس

تهميش مسجد بفاس

الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:28

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - إبن الوطن الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:00
يا جماعة الخير آصبروا وسيأتي الله بالفرج قبل 3سنوات كان مسجد بقبيلتنا وفي ذالك الوقت يلا وصل الكهرباء منطقتنا فكل البيوت دخل لهم الكهرباء إلى بيت الله أي المسجد فكنت هناك في إجازة بعد رجوعي من السعودية منذ سنوات في العمل والمسجد والحمد لله شرفنا الله بخدمته فكنا نصلي على قناديل الشمع .. راجعت رئيس الجامعة القروية فقال لي راجع مكتب الكهرباء مشيت لمكتب الكهرباء قالي لا يوجد عندنا ملف عداد هذ المسجد آرجع للجماعة راجعت الرئيس مرة أخرى قالي ارجع لمكتب الكهرباء راجعت المكتب فكان الجدال قائما بيني وبين المسؤل لفي مكتب الكهرباء اتصلت بي رئيس الجماعة .... قالي بالحرف الواحد علاش قلبك محروق على هذ المسجد من يصلي فيه خليهم يصلوا على الشمع .. فقلت له ... إذا سيأخدون الناس رخصة الصلاة من عندك يا ييصلوا هذا بيت الله .... فقال لي... وأقسم والله سيدي هذاك المسجد ميدخل ليه ضوء.... جري طوالك... قلت له والله سيدي حتى يدخل له الضوء غصبا عنك وماأرجع إلى السعودية إلى والمسجد جاهز إنشاء الله وفعلا بعد اسبوع امر بتوصيل الكهرباء المسجد وعلى حساب الجماعة واتصل بي وآعتذر
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