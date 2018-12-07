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كُتّاب وآراء
عشاق والاحتجاجات المتطرفة
الجمعة 07 دجنبر 2018 - 17:53
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - المحجوب الجمعة 07 دجنبر 2018 - 18:07
طبعا من منصبكم ووضعهكم الاجتماعي من السهل وصف المحتجون بالمتطرفين، من يعيش البطالة ويعايش الفساد والحكرة يا سيدي من حقه التظاهر والاحتجاج والمطالبة بحقوقه.
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