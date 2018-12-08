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كُتّاب وآراء
احتجاج ضد غياب قنطرة
السبت 08 دجنبر 2018 - 11:38
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - visiteur السبت 08 دجنبر 2018 - 11:52
ولو وجود عشرات القناطر او قنطرة لكل مواطن. فسيسلك الطريق الاعوج و السلام.
3 - بلاش السبت 08 دجنبر 2018 - 12:06
الحل المناسب تجده في اخر الفديو
يلا مبغتوش تستعملو القنطرة ( البعيدة )
يلا مبغتوش تستعملو القنطرة ( البعيدة )
4 - رحمك الله السبت 08 دجنبر 2018 - 12:10
في الحقيقة تم بناء مئات الجسور ولكن نطلب من انسف ان يضيفوا جسرا واحدا اخر
5 - ber nour السبت 08 دجنبر 2018 - 12:21
ماقالو حنا عيب من حقهم قنطرة الوضع خطير لي انا القطار او البراق لن يرحمهم والله المستعان
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