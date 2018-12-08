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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | المشرقي والجديد الفني

المشرقي والجديد الفني

السبت 08 دجنبر 2018 - 15:01

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - moha le fou moha le sage السبت 08 دجنبر 2018 - 15:40
Toujours la classe Mme Lamcharki ! ! je vous respect je vous kiffe chapeau bas et merci pour TOUT.
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2 - Peace السبت 08 دجنبر 2018 - 15:40
نعيمة المشرقي اعتبرها من احسن الممثلات المغربيات على الاطلاق و هي مشهورة حتى في اوروبا و في الخارج عموما خصوصا لذى المهتمين بالسينما. فتحية لها و نتمنى لها الصحة و العافية و مزيد من العطاء و التالق. و تحية لجميع الفنانين المغاربة.
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