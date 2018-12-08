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كُتّاب وآراء
محنة سكّان فم الزاوية
السبت 08 دجنبر 2018 - 17:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Peace السبت 08 دجنبر 2018 - 18:27
في اي منطقة او جماعة خاص يكون عندها الناس لي منظمين روسهوم و عندهم العمال لي يصاوبو بعض المسائل, بحال طريق صغيرة, هاد الطريق, راه تلقى خاصها غي شي عمال بالبالة و الفاس و شوية ديال الكياس و الرملة و السيمة. و كاين شي طرقان فالدواور خاصهوم غير رجال حادقين و شويا ديال الكياس و صافي. او دبا راه حتى واحد ما بغى ينوض يشمر على دراعو. انا تيبان لي ان المغاربة عموما ماعندهومش ثقافة خدمة الصالح العام, اوا راهوما نيت لي غادي يبقاو عيشين فداك شي هكاك مرون.
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